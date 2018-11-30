Аномальное облако парит над поверхностью Марса

Сегодня, 07:22 \\ Наука

Над поверхностью Марса ученые ESA (Европейское космическое агентство) обнаружили аномальное облако. Оно парит у вулкана уже более полугода.

 На своем официальном сайте специалисты ESA рассказали о том, что 13 сентября 2018 года над поверхностью Марса было обнаружено аномально облако. Оно парит в непосредственно близости от вулкана, который именуют Гора Арсиа.

Первоначально ученые связывали наличие облака с расположенным рядом вулканом. Однако наблюдения привели к выводу о том, что аномалия не имеет отношения к вулканической активности. Более того, облако значительно превышает размеры кратера вулкана, который в диаметре имеет расстояние в 250 км. Область распространения облака превышает этот показатель в 6 раз.

 Ученые обнаружили, что аномальное облако меняет свой внешний вид в течение дня. С начала восхождения Солнца на планете парящий объект начинает расти и достигает внушительных размеров.

За время наблюдений ученые не пришли к точному выводу по поводу природы происхождения аномалии. По одной из версий, на Марсе ледяные облака, которые чувствительны к пыли, образуются из-за того, что потоки воздуха попадают в область, где температурный режим имеет пониженный показатель.

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Автор - Мария Титова
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