Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

Сегодня, 23:01 \\ Наука

Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для феноменальной быстрой регенерации.

Если растения повреждены, клетки, прилегающие к ране, заполняют промежутки своими дочерними клетками. Однако, какие клетки делятся для лечения и как им удается производить клетки, которые соответствуют типу клеток отсутствующей ткани, было неясно. Ученые теперь показали, что для правильной замены мертвых клеток соседи внутри раны повторно активируют свои программы стволовых клеток. Это позволит выйти на совершенно новый уровен заживления ран, что даёт возможность пофантазировать о надалёком будущем, где человек сможет восстанавливать раны прям как супер-герой комисков Халк.

Совершенно новый аспект заживления ран растений в чувствительном кончике корня был обнаружен только сейчас: исследовательская группа вокруг первых авторов Петра Мархава обнаружила, что поврежденные или разрушенные клетки не просто заменяются пролиферацией здоровых клеток от того же типа клеток выше и ниже к ране. Вместо этого конкретно клетки, прилегающие к внутренней стороне повреждения, реактивируют свои программы стволовых клеток для получения клеток правильного типа для замены отсутствующих соседей. Исследователи назвали этот недавно открытый процесс «восстановительным паттерном», включающим восстановительное деление клеток.

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Автор - Василий Жожев
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