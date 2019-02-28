Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для феноменальной быстрой регенерации.

Если растения повреждены, клетки, прилегающие к ране, заполняют промежутки своими дочерними клетками. Однако, какие клетки делятся для лечения и как им удается производить клетки, которые соответствуют типу клеток отсутствующей ткани, было неясно. Ученые теперь показали, что для правильной замены мертвых клеток соседи внутри раны повторно активируют свои программы стволовых клеток. Это позволит выйти на совершенно новый уровен заживления ран, что даёт возможность пофантазировать о надалёком будущем, где человек сможет восстанавливать раны прям как супер-герой комисков Халк.