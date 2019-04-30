По ту сторону черной дыры: Ученые на грани открытия путешествий во времени

Сегодня, 17:39 \\ Наука

Обнаружили мощное гравитационное притяжение неустойчивой червоточины, которая фактически «съедает» пространство-время.

Черные дыры являются уникальными явления во вселенной. Эти космические объекты демонстрируют сильное гравитационное ускорение, из которого даже свет не способен вырваться.

Представители NASA обнаружили астрономическую странность черной дыры, которая получила названия V404 Cygni. Ученые заметили необычное поведение гравитационного поля, которое фактические поглощает пространство-время.

V404 Cygni была обнаружена на расстоянии 8000 световых лет от Земли. Черная дыра взрывала плазменные струи, а её магнитное поле затягивало ткань пространства-времени, которое объединена в единый четырехмерный континуум.

Ученые считают, что после такого явления они оказались на грани открытия путешествий во времени.

Исследователь Университета Альберта Грег Сиваков сообщил, что подобное движение червоточины стало неожиданным открытием. Возможно, изучение этой информации поможет найти ответ, что же находится по ту сторону черной дыры.

Теория относительности Альберта Эйнштейна гласит, что удивительная вещь случается во время путешествий в пространстве-времени, когда объект превышает скорость света. Черная дыра V404 Cygni имеет вокруг себя искажения с очень интенсивной гравитацией. Возможно, эти уникальные явления откроют человечеству новый мир.

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Автор - Ксения Вишневская
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