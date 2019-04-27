Провал Илона Маска: капсула Crew Dragon взорвалась во время испытаний

В SpaceX подтвердили выход из строя капсулы корабля для доставки людей на МКС.

CrewDragon или Dragon v2 – частный корабль многоразового использования. По планам, корабль должен был выйти в открытый космос и состыковаться с МКС.

В четверг 2 мая на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди один из представителей SpaceX признался, что 20 апреля была уничтожена капсула CrewDragon.

Капсула пилотируемого корабля CrewDragon взорвалась во время огневых испытаний двигателя SuperDraco. По словам представителя компании, пострадавших нет, а взрыв произошел из-за внештатной ситуации. Все меры безопасности во время эксперимента были соблюдены, но капсула уничтожена.

Расследование причин аварии выясняется и пока что рано утверждать, что причиной аварии является неисправность новых двигателей, ведь они прошли 600 испытаний до этого. В компании заявили, что срок запуска проекта сдвигается на неопределенный срок. Вероятнее всего еще как минимум год полеты на МКС будут проводить отечественные «Союз-МС».

SpaceX – американская компания производитель космической техники, основанная миллиардером Илоном Маском. Это уже не первый провал детища Илона Маска, ранее произошла авария при наземных испытаниях системы спасения корабля Dragon 2.