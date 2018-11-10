В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Вчера, 22:54 \\ Наука

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них просторы мирового океана.

Сотрудники Университета Кембриджа использовали компьютерное моделирование, дабы понять, как протекал процесс эволюции в прошлом. В результате исследования они узнали, что в эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах. Речь идёт о подводных обитателях криноидах, в России более известных под именем морские лилии. Названные существа относятся к классу иглокожих – донных животных. Криноиды перемещались по мировому океану на самодельных плотах, предварительно соорудив конструкции из стволов деревьев. Остатки древних «кораблей» учёные обнаружили в окаменелостях эпохи Юрского периода.

 

Плоты превратились в популярные колонии морской флоры и фауны, поскольку находились высоко над поверхностью воды и служили безопасным убежищем от хищников. Последнее исследование подтвердило, что деревянные сооружения не разрушались со временем, а даже становились более надежными. Некоторые конструкции служили плавательным средством для морских лилий на протяжении десятков лет.

Сейчас в мире известно порядка 700 видов кринаидов, пять из них обитают в России. Морские лилии получают питательные вещества из воды. Они процеживают жидкость ради необходимой еды, благодаря чему и выживают.

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Автор - Николай Самойлов
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В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

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