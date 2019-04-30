Назад в пещеры? Ведущие страны мира разработали новый план борьбы с глобальным потеплением

Климатологи предлагают пересесть с автомобилей на велосипеды и сократить объемы производства практически до нуля.

Великобритания – родина промышленной революции, обещает улучшить экологическую ситуацию на Земле к 2050 году. Для этого Лондон организует встречу представителей разных государств, чтобы обсудить текущие проблемы загрязнения окружающей среды и их последствия. Сейчас ведущие страны мира разработали новый план борьбы с глобальным потеплением и предлагают обсудить его в 2020 году. Ярыми сторонниками изменений выступают Англия, Франция, Россия, Китай, Швеция, Норвегия, Дания, Новая Зеландия и Чили. Перечисленные державы предлагают на законодательном уровне закрепить ответственность за невыполнение Парижского соглашения о климате.

Более того, правительства стран хотят ужесточить правила, поскольку без этого спасти Землю не удастся. Вредные выхлопы наносят непоправимый ущерб атмосфере. В результате чрезмерного выделения углекислого газа возникают озоновые дыры, что приводит к повышению температуры воздуха на Земле. Если не начать изменять ситуацию немедленно, то через несколько лет возникнет точка невозврата. При её пересечении ничего улучшить уже не удастся, даже имея огромное желание.

Поправить обстановку можно только путём введения кардинальных изменений. Ведущие страны мира предлагают полный переход на дизельные и электрические авто к 2030 году. По всей планете собираются высаживать множество деревьев. Учёные настоятельно рекомендуют сократить объемы производства и пересесть с машин на велосипеды. При таком подходе экология улучшится, а технический прогресс замедлится. Захотят ли люди отказаться от многих благ цивилизации и вернуться назад в пещеры остается неизвестным.