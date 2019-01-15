Учёные придумали способ борьбы с вредителями без токсичных веществ

Сегодня, 07:00 \\ Наука

Новое вещество будет влиять исключительно на ген конкретного паразита, делая растение безопасным для остальных живых существ.

Многие развитые государства стараются отходить от традиционных инсектицидов в борьбе за здоровый урожай. Химические средства наносят большой урон не только вредителям, но и полезным насекомым, таким как пчёлы. К тому же, обработанные плоды не так привлекательны для употребления в пищу. Британский математик, совместно с украинскими биологами, разработал первое в мире не химическое средство для борьбы с червями – нематодами.

Нематоды – это мелкие червячки, кишащие в почве. Они считаются вредителями, так как могут испортить пшеницу или картофель. Новый метод защиты урожая заключается в генной модификации. Зерно, вымоченное в специальном веществе, в будущем даст пшеницу, не погибающую от нематоды. При этом изменения гена самого червя влияет на его дальнейшую гибель. Для всех остальных живых существ эта борьба останется незаметной и безвредной. В основу средства вошли биостимуляторы, полученные из бактерий, обитающих в почве. По словам учёных, которые придумали способ борьбы с вредителями без токсичных веществ, использование пестицидов в сельском хозяйстве может отойти на второй план в ближайшие несколько лет.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ