Учёные придумали способ борьбы с вредителями без токсичных веществ

Новое вещество будет влиять исключительно на ген конкретного паразита, делая растение безопасным для остальных живых существ.

Многие развитые государства стараются отходить от традиционных инсектицидов в борьбе за здоровый урожай. Химические средства наносят большой урон не только вредителям, но и полезным насекомым, таким как пчёлы. К тому же, обработанные плоды не так привлекательны для употребления в пищу. Британский математик, совместно с украинскими биологами, разработал первое в мире не химическое средство для борьбы с червями – нематодами.

Нематоды – это мелкие червячки, кишащие в почве. Они считаются вредителями, так как могут испортить пшеницу или картофель. Новый метод защиты урожая заключается в генной модификации. Зерно, вымоченное в специальном веществе, в будущем даст пшеницу, не погибающую от нематоды. При этом изменения гена самого червя влияет на его дальнейшую гибель. Для всех остальных живых существ эта борьба останется незаметной и безвредной. В основу средства вошли биостимуляторы, полученные из бактерий, обитающих в почве. По словам учёных, которые придумали способ борьбы с вредителями без токсичных веществ, использование пестицидов в сельском хозяйстве может отойти на второй план в ближайшие несколько лет.