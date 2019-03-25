Зонды – вчерашний день: Учёные разработали таблетку для диагностики болезней желудка

Сегодня, 21:36 \\ Наука

Новое лекарство представляет собой мини-компьютер, предназначенный для исследования кишечника.

Зондирование желудка – это малоприятный процесс, при котором пациенту предлагают заглотнуть трубку длиной метр и диаметром 10 мм. Во время этой диагностической процедуры врачи исследуют содержимое двенадцатиперстной кишки. В наше время учёные значительно упростили процесс и теперь он доставит на порядок меньше неприятностей пациентам. Учёные разработали таблетку для диагностики болезней желудка, которая содержит многочисленные датчики. Сенсоры собирают информацию на протяжении 30 дней. Датчики измеряют влажность и температуру внутренней среды организма, а также выявляют симптомы различных заболеваний. Затем специальная смесь с кальцием растворяет пилюлю, после чего медики анализируют полученную от датчиков информацию. На основе чего врачи прописывают больным адекватное лечение.

В связи с созданием новой технологии учёные говорят, что зонды – это вчерашний день. Использование «умной» таблетки не вызовет болевых ощущений. Правда есть один недостаток, глотать такую пилюлю не очень приятно, но ведь лекарства зачастую горькие, зато помогают людям сохранить здоровье. Медики напоминают, своевременная диагностика заболеваний спасёт от больших неприятностей. Например, обычный гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, может перерасти в более опасный недуг – язву, если его не лечить.

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Автор - Николай Самойлов
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