Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где подтверждение её безопасности?

Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе, говорят учёные, которым удалось более пяти лет исследовать крошечный металлический кубик. Это строение получило название «куб смерти» в некоторых исследователей, ведь загадка этой субстанции до сих пор почти не разгадана. Эксперты говорят, что особенных кубов должно быть больше по всему миру. Целых 663 куба, подобных экспериментальному, фактически были произведены в рамках программы ядерной физики нацистской Германии в начале 1940-х годов. Некоторые из них, безусловно, были уничтожены. Местонахождение горстки известно, но почти наверняка они не одни. В 1939 году немецкие химики Отто Хан и Фриц Штрассманн сделали знаковое открытие. Бомбардировка урана нейтронами может превратить материал в меньший элемент, барий. Это «деление» атома навсегда изменило мир. Германия продолжала преследовать свою собственную цель превратить этот мощный источник силы в нечто практичное. Если бы только они знали то, что учёные знают сегодня – им бы всё удалось, как ни ужасно это звучит.

Так почему это так сложно? Чтобы потерять необычайное количество энергии, атомы урана должны выдержать собственное расщепление. Когда один атом разрушается, он испускает нейтроны, которые, в свою очередь, вызывают распад других соседних атомов. Не все ароматы урана делают это. Некоторые изотопы рвутся в воздух, в то время как другие могут впитывать нейтроны и трансформироваться так, чтобы это не способствовало участию. Более того, чтобы нейтроны могли творить магию, они должны быть достаточно медленными, чтобы поглощаться.

Потребовались годы для тонкой настройки этого исследования и определения правильного баланса изотопов и критической массы урана, необходимого для превращения радиоактивного материала в шокирующий источник разрушения. В апреле 1945 года, всего за три месяца до того, как мир увидел первый взрыв ядерной бомбы в Нью-Мексико, союзническая миссия в нацистскую Германию обнаружила, насколько далеко позади находится противник. В рамках миссии под кодовым названием «Алсос» в тылу врага была обнаружена экспериментальная лаборатория в городе Хайгерлох, которой руководит известный физик Вернер Гейзенберг. Немецкие учёные отчаянно демонтировали лабораторию, но рядом были похоронены те исторические урановые кубы.

Учёные говорят, что были захоронения и даже транспортировка «кубов смерти», но даже если подопечные Варнера обогатили пробники, то эксперимент стал всё равно провальным. Без сомнения, поклонники альтернативной истории будут рассуждать о том, что могло бы понадобиться немецкой физике, чтобы вернуть ей гордость на мировой арене. Теперь же трудно понять была это бомба замедленного действия или же неудачный эксперимент. Это исследование было опубликовано в Physics Today.