Учёные придумали лекарство от рака, которое способно залечивать раны

Вчера, 22:59 \\ Наука

Новая технология может превратить армию в вооружённую группу неистребляемых солдат, если станет развиваться дальше.

Исследователи впервые разработали методы лечения онкологических заболеваний и повреждений, полученных во время боёв. Они основывались на вычислительных моделях с применением микробиологических процедур. На базе созданных методов учёные придумали лекарство от рака, которое в то же время способно залечивать военные раны. Исследователи использовали электропорацию – внедрение ДНК в клетки млекопитающих. Данный метод считается передовым, поскольку он позволяет доставлять лекарство от рака прямо в злокачественные образования. Это делает борьбу с опасным заболеванием эффективной.

Тестирование нового способа противостояния раку финансировали армия США и Университет Калифорнии. Испытание показало, что данное лекарство положительно воздействует не только на борьбу с раком, но и хорошо заживляет раны. Его применение позволит солдатам быстро восстанавливаться после получения даже тяжелых повреждений во время боев. С помощью электрических пульсаций травмы заживают в предельно сжатые сроки.

Однако существуют и сложности, поскольку новая технология еще не до конца изучена. Оказывается, эффекты электропорации, применяемые при лечении рака, зависят от многих факторов: напряженности, пульса, частоты. Новый способ поможет учёным понять реакцию тканей на перечисленные параметры. Но основе этой информации они создадут еще более совершенное лекарство для борьбы с онкологией и ранами.

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Автор - Николай Самойлов
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