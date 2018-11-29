Учёные придумали лекарство от рака, которое способно залечивать раны

Новая технология может превратить армию в вооружённую группу неистребляемых солдат, если станет развиваться дальше.

Исследователи впервые разработали методы лечения онкологических заболеваний и повреждений, полученных во время боёв. Они основывались на вычислительных моделях с применением микробиологических процедур. На базе созданных методов учёные придумали лекарство от рака, которое в то же время способно залечивать военные раны. Исследователи использовали электропорацию – внедрение ДНК в клетки млекопитающих. Данный метод считается передовым, поскольку он позволяет доставлять лекарство от рака прямо в злокачественные образования. Это делает борьбу с опасным заболеванием эффективной.

Тестирование нового способа противостояния раку финансировали армия США и Университет Калифорнии. Испытание показало, что данное лекарство положительно воздействует не только на борьбу с раком, но и хорошо заживляет раны. Его применение позволит солдатам быстро восстанавливаться после получения даже тяжелых повреждений во время боев. С помощью электрических пульсаций травмы заживают в предельно сжатые сроки.

Однако существуют и сложности, поскольку новая технология еще не до конца изучена. Оказывается, эффекты электропорации, применяемые при лечении рака, зависят от многих факторов: напряженности, пульса, частоты. Новый способ поможет учёным понять реакцию тканей на перечисленные параметры. Но основе этой информации они создадут еще более совершенное лекарство для борьбы с онкологией и ранами.