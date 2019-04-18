Апокалипсис отменяется? Обсерватории зафиксировали сильный выброс коронарной массы на Солнце

Взрыв произошёл вчера на обратной стороне звезды в районе древнего огромного пятна, которому астрономы присвоили номер 2738.

Космические аппараты SOHO с 1995 и STEREO с 2006 года наблюдают за Солнцем и снимают на камеру происходящие на нём процессы. Две обсерватории зафиксировали сильный выброс коронарной массы на звезде буквально день назад. После этого сторонники теории заговора опять подняли вопрос о предстоящем конце света. Астрономы решили объяснить отменяется апокалипсис или нет. По словам учёных, вспышки на Солнце не несут прямой угрозы людям на Земле. После взрыва на звезде на околоземной орбите возможно незначительное повышение уровня радиации, но космонавтам это не принесёт значительного вреда. В качестве негативных последствий следует отметить вероятную неправильную работу спутников. В итоге синоптики могут делать неверные прогнозы погоды.

Вспышки возникают в месте взаимодействия солнечных пятен. В результате данного процесса выделяется огромная энергия. Чувствительные к изменению магнитного поля люди могут почувствовать недомогание, но в целом для человечества взрывы на Солнце нельзя назвать губительными. Их фиксация свидетельствует не о предстоящей опасности, а об уровне развития науки, ведь в прошлом астрономы даже мечтать боялись о технологиях, которые используются сейчас.

Вчера космические аппараты SOHO и STEREO наблюдали сильный выброс корональной массы на обратной стороне звезды. Приблизительно, извержение произошло из старого гигантского пятна 2738. pic.twitter.com/ME7VEv7iF2 — ⚛️ Наука и ее Каноны (@ScienceCanon) May 1, 2019

Стоит отметить, что обсерваторию SOHO, которая обнаружила вспышки на Солнце, планировали применять на протяжении всего двух лет, а она благополучно работает уже 23 года. В 1998 году станция лишилась второго гироскопа и дабы не отказываться от аппарата ученые внедрили новое ПО, которое позволяет определять её местонахождение другим способом. Связь с зондом STEREO несколько раз терялась и только в 2016 году сотрудники американского агентства NASA установили его точные координаты.