Есть добровольцы? Испытание противоядия от самого ядовитого животного может нарушить геном человека

Сегодня, 15:22 \\ Наука

Генетики пока не говорят о последствиях, ведь могут преследовать цель – вывести новый «сорт» людей.

Учёные-генетики обнаружили противоядие для самого ядовитого существа в мире Противоядие было обнаружено для самого ядовитого существа в мире, австралийской коробчатой медузы ( Box Jelly), которая своим укусом провоцирует адскую боль и ускоряет смерть. Все случаи укусов завершались скоропостижным уходом из жизни. При этом есть сведения, что укушенная этим видом медуз девочка смогла выжить, но осталась на всю жизнь инвалидом: у неё диагностировали ожоги, потерю памяти и даже упадок зрения. Генетики говорят, что создано противоядие от Box Jelly, но теперь назревает серьёзный вопрос: есть добровольцы?

Испытание противоядия от самого ядовитого животного может нарушить геном человека, говорят исследователи, которые не спешат верить исследователям. По их мнению, нельзя рисковать человечеством для испытаний неизвестных молекулярных соединений. Кроме этого всегда есть риск ошибки и даже наличия в сыворотке не противоядия, а иного вещества, которое может иметь неожиданное действие. Нет подтверждений тому, что именно таким образом учёные не хотят протестировать на людях новый вирус или же вовсе могут изменить геном человека. Пока такие сомнения посещают головы аналитиков, исследователи из Университета Сиднея в Австралии уверяют, что обнаружили противоядие от укуса медузы Box Jelly, которое несет в себе достаточно яда, чтобы убить более 60 человек.

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Автор - Ольга Милославская
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