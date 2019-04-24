Ученые рассказали, могут ли мобильные телефоны вызывать рак

Сегодня, 08:48 \\ Наука

Британские специалисты развеяли миф о том, что телефоны способны влиять на возникновение серьезных заболеваний.

 

Многие придерживаются мнения, что длительное пользование мобильным телефон негативно влияет на здоровье и даже вызывает рак. Считается, что более опасным является контакт с аппаратом напрямую.

Британские ученые развеяли этот миф заявив, что электромагнитная радиация в устройствах слишком маленькая, чтобы повлечь за собой какие-либо последствия, тем более рак. Также они опровергли ранее проводимые опыты на мышах, доказывающие, что мобильные телефоны все-таки способны влиять на развитие заболеваний. Дело в том, что в предыдущих опытах использовались довольно большие уровни радиации, которые телефоны содержать не могут.

В течение 29 лет проводилось исследование, связанное с вредом мобильных устройств и развитием рака. В начале эксперимента телефоны имели всего 9% людей, а сейчас уже 90%. По результатам исследования количество раковых больных почти не увеличилось.

Мобильные телефоны могут быть вредны для человечества, потому что они негативно влияют на зрение. Об этом заявили эксперты американского Университета Толидо. Ученые обнаружили, что вред для глаз оказывается голубым свечением экранов. Постоянное использование телефонов не позволяет сетчатке глаз восстановиться. Поэтому рекомендуется уделять гаджетам меньше времени, давать глазам отдыхать, а также делать специальную гимнастику для зрения.

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