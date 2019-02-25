Олигархи эвакуируются с Земли? Анонсирован первый частный космодром в России

Сегодня, 08:15 \\ Наука

Роскосмос проведет аудит проект первого частного космодрома в Нижегородской области. Очередная попытка монетизировать космос или отчаянная попытка спастись?

 Современные технологии выходят на такой уровень, что отправить человека в космическую экскурсию остается лишь вопросом времени. В Нижегородской области анонсирован беспрецедентный проект: строительство частного космодрома. Ранее эта новость была не более, чем слух, однако, недавно Роскосмос подтвердил, что готовится провести проверку этого проекта.

Мнения специалистов сразу же разделились. Одна сторона считает, что российские мультимиллионеры нашли новый источник дохода: стоимость одного билета на пятнадцатиминутный полет будет стоить около 250 тысяч долларов. А первый полет планируется провести уже в 2025 году. Огромные инвестиции, вкладываемые в космодром, в будущем принесут сверхприбыли. А технический скачек, так называемый «космический туризм», выведет Россию на первое место по количеству туристов, что в свою очередь увеличит приток иностранных средств и, скорее всего, поднимет цену российскому рублю.

Другая сторона отказывается смотреть в светлое будущее и думает более скептически. Они предполагают, что олигархи «что-то» знают. И решили спасать себя сами – эвакуироваться с Земли. Вполне возможно, что в ближайшем будущем Землю ждет какая-нибудь катастрофа, которую скрывает правительство, дабы не поднимать панику. А «космический туризм» - лишь маркетинговый ход для отвода глаз от истинной цели.

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Автор - Леонид Грезин
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