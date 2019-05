У всех видов певчих птиц обнаружена лишняя хромосома

Учёные считают, что дополнительная хромосома появилась у птиц более 35 миллионов лет назад.

В половых клетках певчих птиц обнаружена 41-я хромосома, имеющаяся только в этих клетках организма. Эксперты исследовали гены 14 видов певчих птиц. К такому выводу пришли ученые, исследовав генетические особенности 14 видов певчих птиц. Данное исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В большей части клеток организма певчих птиц содержится 40 пар хромосом. Лишняя хромосома была найдена у зебровых амадин в 1998 году, а в 2014 году у японских амадин.

Учёные из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН рассмотрели 14 видов певчих птиц из разных семейств. Кроме этого, они исследовали восемь видов птиц, которые не относятся к певчим. Только у певчих была обнаружена лишняя хромосома.

Исследователи выяснили, что хромосома важный компонент генома половых клеток, который помог птицам стать разнообразной по количеству видов группой.

Эксперты предполагают, что 41-ю хромосому можно использовать для увеличения числа копий генов, не увеличивая размера генома и массы тела.