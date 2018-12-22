Синдром хронической усталости, который сегодня определяют лишь по совокупности факторов, вскоре смогут диагностировать по одному анализу.

На сегодняшний день синдром хронической усталости (СХУ) очень редко диагностируется. Ввиду того, что его признаками является совокупность симптомов, заболевание сложно определить. Исследователи Стэнфордского университета приблизились к созданию диагностики нового поколения.

В ходе исследования ученые смогли правильно диагностировать синдром хронической усталости у 20 человек из контрольной группы. Признаком заболевания была реакция иммунных клеток на стресс. Для этого кровь исследовали наноэлектронным анализатором, который может отслеживать активность клеток в реальном времени.

Для имитации стресса после утомления, который свойственен СХУ, образцы крови обработали в соленой среде. Это позволило зафиксировать всплеск клеточной активности у пациентов, страдающих синдромом хронической усталости.

Пока авторы исследования не могут объяснить процессы, которые создают определенные взаимодействия в крови пациентов. Тем не менее, данное понимание позволяет повысить точность диагностирования СХУ, а в будущем один анализ крови сможет определить хроническую усталость. Ученые считают, что их открытие позволит остановить распространение синдрома, который может привести к летальному исходу. На данный момент этой болезни подвержены люди трудоспособного возраста. Считается, что этому заболеванию подвержено почти 20% взрослого населения Земли.