Учёные рассказали, как связана генетика и здоровье зубов

Сегодня, 08:17 \\ Наука

Многие пренебрегают заботой о зубах считая, что они бессильны перед генетикой. Эксперты выяснили, что эта связь невысокая.

 

Австралийские исследователи из Мельбурнского детского научно-исследовательского института Мердока решили выяснить, как связана генетическая предрасположенность и здоровье зубов. Ими было изучено 173 пары близнецов не старше 6 лет. Во время эксперимента рассматривались различные факторы. Учёные воспользовались медицинскими картами женщин в период беременностями и сверили их данные. Это позволило выяснить, что кариес в 34% не имеет никакого отношения к генетической предрасположенности.

На состояние зубов влияло состояние воды, которую употребляли участники исследования, их вес, образ жизни. Все эти факторы имели большее влияние, чем генетика.

Для сохранения крепких зубов специалисты советуют регулярно посещать стоматолога, правильно питаться, пользоваться зубной нитью, очищать всю ротовую полость, а не только зубы, а также ответственно относиться к выбору зубной пасты.

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