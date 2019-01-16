В NASA рассказали об успехах использования астропчёл на МКС

19 апреля в NASA отчитались о прибытии на борт МКС специальных астропчёл. Небольшие квадратные машинки с пропеллером должны освоить некоторые функции и помочь в эксплуатации станции.

Астропчелы – летающие механизмы кубической формы, оснащенные пропеллером и некоторым набором микросхем и камер. Перемещаются роботы в условиях невесомости при помощи пропеллера. За ориентацию в пространстве отвечают шесть камер, которые помогают выстраивать объемную картину станции. В данный момент на МКС прилетели три астропчелы: Honey, Bumble и Queen.

Сейчас летающие помощники осваивают самые базовые функции, а координаторы на земле занимаются отладкой и устранением ошибок. Одной из основных задач для астропчел является инвентаризация оборудования. После чего, ученые планируют протестировать специальную роботизированную руку, которая поможет роботам захватывать и перемещать небольшие предметы.

По словам ученых, эти тесты помогут уже сейчас настроить некоторые процессы и механизмы, которые могут быть использованы в программах по освоению Луны и Марса. В NASA заявляют, что данные программы не пройдут без участия таких роботов.

Стоит отметить, что 29 июня на станцию МКС был отправлен робот-компаньон с искусственным интеллектом. Отправку осуществляла компания SpaceX, а разработкой занимались компании Airbus и IBM.