Американские ученые создали змееподобного робота

Группа ученых из Гарвардского университета рассказала о своей новой разработке змееподобного робота. Новый робот способен гибко изменять свою форму и перемещаться по земле с достаточно большой скоростью.

Американским ученым удалось сконструировать робота, напоминающего гусеницу, который может перемещаться по любой поверхности, изменяя форму своих «чешуек». Конструкцию этих «чешуек» ученные позаимствовали из японского творчества по созданию фигурок из бумаги – киригами. С помощью дизайнеров был создан скелет робота. Вся его структура состоит из отдельных ячеек, которые напоминают змеиную чешую. В процессе перемещения эти ячейки, цепляясь за землю, заставляют двигаться основную конструкцию.

Ученые заявляют, что им удалось добиться той подвижности, о которой они мечтали. По их словам, создание роботов с такой технологией перемещения поможет в разработке «умных покрытий», которые также смогут менять свою форму, в зависимости от условии.