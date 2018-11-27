В «Лаборатории Касперского» назвали примерное число всех хакеров в мире

Сегодня, 01:40 \\ Наука

Российская компания, специализирующаяся на обеспечении защиты от хакерских атак и вирусных угроз, рассказала о примерном масштабе мирового хакерского сообщества.

 

Как сообщает издание «Известия», в «Лаборатории Касперского» поделились сведениями об организации работы и структуре хакерских сообществ. По их словам, хакерские группы в данный момент представляют из себя хорошо организованные и закрытые группы, в которые можно попасть только продемонстрировав свой высокий уровень компетенций и лояльности к хакерскому сообществу.

В данный момент, по заявлениям компании, число хакеров составляет примерно несколько сотен человек по всему миру. Все они разделены по определенным направлениям деятельности: Кто-то занимается банковским взломом, кто-то создает шпионские программы.

Общение происходит в закрытых чатах, в которые попасть могут только самые «элитные» и доверенные лица. Каждый взлом или атака координируется специальным человеком, который выбирает методику взлома и следит за каждым его этапом. Под его ответственностью лежит исход всей операции. Также, по сломам компании, в некоторых таких группах есть свои инсайдеры, которые получают информацию об объекте взлома, внедряясь непосредственно внутрь организаций.

Наибольший риск берут на себя так называемые «Дропы» - хакеры, которые отвечают за взаимодействие с реальным миром. За их спиной, как правило, стоят ботоводы и создатели различных вредоносных программ.

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