Воск помогает растениям выживать в пустыне

Ученые объяснили механизм защиты растений от высоких температур.

В середине 1950-х ботаники обнаружили растения, листья которых могли нагреваться до 56 градусов по Цельсию. Наука того времени не смогла понять средства, которыми листья защищались от зноя. Лишь недавно немецкие ботаники нашли ответ.

Специалисты университета Вюрцбурга проанализировали структуру тропических растений, которые могут произрастать при высокой температуре и отсутствии влаги. Как оказалась, листья подобных растений покрыты тонкой пленкой. Она содержит небольшие многочисленные поры, которые могут открываться и закрываться. Через них происходит питание растения углекислым газом.

Когда поры открыты, они теряют влагу, что может привести к высыханию листа. По этой причине поры открываются на короткое время. Ботаники установили, что поры этой пленки заполняются воском, который позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, некоторые растения могли «снижать» свою температуру на 15 градусов от температуры окружающего воздуха. Иначе говоря, мозг помогает растениям выживать в пустыне.