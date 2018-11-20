Беспилотный аппарат в сжатые сроки доставил почку к месту проведения операции.

Медицинский центр Университета Мэриленда стал первым учреждением, использовавшим беспилотный аппарат для доставки органов. Накануне операции оп пересадке органа, дрон доставил орган, сохранив его целостность.

Стоит отметить, что сам аппарат отличается от серийных моделей. Помимо камеры и двигателей, модель оснастили отсеком, который позволил в реальном времени отслеживать состояние органа. Беспилотный аппарат был построен инженерами Федерального авиационного управления США в сотрудничестве с хирургами.

Перед главным «заданием», медицинский дрон испытали, доставляя на его борту кровь. По мнению врачей, подобный способ доставки поможет сократить множество жизней, так как беспилотник не попадает в пробки, и не ограничен направлением магистралей. 18 апреля орган для трансплантации впервые доставил дрон. Это позволило провести успешную операцию 44-летней пациентке.