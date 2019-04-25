Учёные нашли причину диабета: Популярный пищевой консервант ведёт к ожирению

На данный момент диабетом страдают 400 млн человек. Вещество повышает уровень гормонов, заставляя набирать вес.

Учёные смогли доказать, что причина диабета - пропионат. Популярный ищевой консервант для подавления роста плесени оказался не таким полезным, как казалось - он увеличивает вероятность возникновения диабета.

Было проведено исследование на мышах: учёные давали грызунам такое же количество пропионата, которое использовалось при подаче пищи. Это были консерванты, с которыми люди сталкиваются ежедневно, но при этом они детально не изучены. В результате животные набирали вес и становились устойчивыми к внешнему воздействию.

Затем в плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 14 здоровых людей. Исследователи нашли в организме повышенный уровень определённых гормонов, способствующих повышению концентрации глюкозы в крови. Результаты показали, что вещество участвует в метаболическом процессе, и ведёт к ожирению, заставляя организм набирать вес.

На данный момент проблема является очень актуальной, поскольку им страдают около 400 млн человек, и эта цифра постоянно растёт. И это не удивительно, потому что пищевой консервант пропинат часто используется для того, чтобы продлить срок хлебобулочных изделий. Он вызывает цепную реакцию, приводящую к гормональному всплеску. Кстати говоря, он также очень популярен среди качков.