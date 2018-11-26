В Австралии родились полуидентичные разнополые близнецы с уникальным генетическим кодом

Рождение таких близнецов ученые назвали редчайший генетической аномалией. Дети появились на свет в австралийском городе Брисбен, ранее подобный случай был зафиксирован в 2007 году.

В Австралии родились необычные близнецы. Полуидентичные разнополые дети с уникальным генетическим годом были рождены жительницей Брисбена. На шестой неделе беременности женщина проходила обследование, уже тогда медики сообщили ей о том, что она ждет гомозиготных близнецов.

Близнецы могут быть однояйцевыми (гомозиготными) и разнояцевыми (дизиготными). Первый тип близняшек характеризуется тем, что их эмбрионы развиваются из одной яйцеклетки. А дизиготные эмбрионы развиваются из разных яйцеклеток. У таких детей имеются генотипы, отличающиеся друг от друга.

Однако у жительницы Австралии близнецы разнополые, что является невозможным в случае идентичного гомозиготного типа развития. Медики провели ДНК-анализ и установили, что у близнецов на 100% совпали гены матери, а гены отца совпадают на 78%. Так, разнополые близнецы имеют уникальный генетический код, ведь в случае развития такое попросту невозможно.

По мнению ученых, полуидентичные близнецы могли сформироваться из одной яйцеклетки, если она сумела скопировать себя до оплодотворения двумя разными сперматозоидами. Яйцеклетка могла создать вторую копию, но не разделиться. Также возможно, что одна и та же яйцеклетка была оплодотворена два раза. Но в таких случаях чаще всего беременность прерывается еще на ранних сроках.

Исследователи проанализировали геномы у 968 пар близнецов. Оказалось, что подобного примера с полуидентичными близнецами им найти не удалось. Ранее ученые фиксировали подобный случай лишь единожды. В 2007 году в США родились два мальчика, которые также были полуидентичными близнецами.