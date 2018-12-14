«Удлиненные черепа»: В Антарктиде нашли останки инопланетян

В Антарктиде группа археологов под руководством Дамиана Уотерса во время проведения исследований на территории материка обнаружила неизвестные останки с удлиненными черепами.

Уфологи придерживаются мнения, что несколько удлиненных черепов могли принадлежать инопланетянам.

История находок вытянутых черепов происходит из Перу и африканского континента. В некоторых племенах существовала практика удлинения черепа искусственно. Таким образом, младенцу обматывали голову и в процессе взросления череп принимал деформированную форму. Причина данных действий в древних племенах остается неизвестной. Но в некоторых из таких черепов ученые находили останки нечеловеческой ДНК.

А теперь такого же рода черепа обнаружили и в Антарктиде, вероятность того, что они принадлежат племенам из экваториальной зоны планеты исключается.

Многие научные сотрудники считают Антарктиду достаточно загадочным и малоизученным континентом. Неоднократно специалисты заявляли о необъяснимых находках. В этот раз археологи обнаружили в районе Ла Пайл останки, которые могли принадлежать представителям инопланетной цивилизации. Группа исследователей не могла поверить, что увидела несколько удлиненных черепов неизвестных существ. Результаты поисков привлекли внимание и уфологов, предположивших о существовании внеземных цивилизаций.

Специалисты выдвигают теорию о том, что прибывшие в Антарктиду пришельцы потерпели крушение или же вынуждены были остаться из-за неисправности летательного аппарата. Причиной гибели существо могло быть распространившиеся заболевания, последствия крушения транспорта или же банальный холод. Авторы проекта на данный момент выясняют, кому принадлежат найденные останки.