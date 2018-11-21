Ученые: просмотр телевизора вреден для здоровья пожилых людей

Британские ученые выяснили, что просмотр телевизора более 3 часов в день вреден для здоровья пожилых людей. Они начинают стремительно терять остроту ума, а также ухудшается память. Результаты научных изысканий были опубликованы в Scientific Reports.

Ученые долгие годы пытаются выяснить, каким образом телевизор влияет на состояние людей (как физическое, так и психологическое). Однако фокус внимания исследователей в этом вопросе зачастую направлен на детей.

Эндрю Стэпто и Дейзи Фанкорт из университетского колледжа Лондона задались вопросом, вреден ли просмотр телевизора для здоровья именно пожилых людей. В рамках своего исследования ученые наблюдали за 3,6 тыс. людей пожилого возраста в течение 6 лет. С регулярной периодичностью фиксировалось состояние здоровья всех добровольцев. Процедура осуществлялась посредством различных тесов, которые касались памяти и сообразительности.

Все участники эксперимента были поделены на группы: 1. те, кто практически не смотрел телевизор (менее 2,5 часов в день); 2. умеренный просмотр ТВ (от 2,5 до 7 часов в день); 3. регулярный просмотр телевизора (более 7 часов в день). Отмечается, что в начале эксперимента все пожилые люди находились в здравом уме, и у них не имелось никаких хронических заболеваний.

Заметные проблемы со здоровьем отметились у пожилых людей, которые смотрят телевизор более 3,5 часов каждый день. Когнитивные способности в этом случае ухудшаются на 32%, а также снижается острота ума.

Точные причины, по которым просмотр ТВ вреден для пожилых людей, ученые пока не нашли. Но они предполагают, что это может быть связано со спецификой современного телевидения, которое нацелено на то, чтобы человек пребывал в стрессе. Другой версией является пассивность, в которой пребывают люди перед телевизором.