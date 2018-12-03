Солнечный ветер меняет «рисунок» Луны

NASA объяснило причину таинственных узоров на лунной поверхности.

Спутник Земли лишен глобального магнитного поля, однако намагниченные породы создают на поверхности Луны некрупные локальные защитные слои.

«Магнитные поля в некоторых лунных регионах действуют подобно солнцезащитному крему», – объяснил Эндрю Поппе, ученый из университета Калифорнии, занимающийся изучением магнитных полей Луны.

Солнце создает непрерывный поток частиц, который словно омывает планеты, спутники и прочие космические тела в солнечной системе. Поток распространен довольно далеко, тем самым он создает область с названием гелиосфера. Поверхность нашей планеты ограждена от разрушительного действия Солнца магнитным полем, которое служит барьером от заряженных частиц. Но у нашего спутника отсутствует мощное магнитное поле, именно поэтому он гораздо больше подвержен влиянию солнечных лучей. Отсюда и появляются загадочные узоры на лунной поверхности.

«Лунный реголит, находящийся под магнитными зонтами, не контактирует с солнечным ветром, поскольку частицы последнего отклоняются в сфере, размещенной скоплений породы. Из-за этого возникают химические реакции, затемняющие открытую лунную поверхность поблизости. Данный процесс и приводит к появлению характерных завихрений светлых и темных оттенков», – поясняет ученый Эндрю Поппе.