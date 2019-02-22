На Луне обнаружили треугольный памятник

Сегодня, 16:34 \\ Наука

Любители конспирологии утверждают, что НАСА скрывает информацию о сущестовании инопланетян на спутнике Земли.

Охотники за НЛО и сторонники теории о плоской Земле убеждены, что на Луне существуют искусственные структуры. Одним из таких заговорщиков является ютубер Дональд Уилсон, известный как Донни из Дейтона. Он утверждает, что обнаружил “треугольный памятник” на Луне.

Конспиролог указал на тень треугольной формы на поверхности Луны, которая, по его словам, является искусственно созданной структурой. Уфолог сообщил, что новообразование расположено недалеко от того места, где в свое время была осуществлена высадка американских астронавтов. Донни из Дейтона заявил, что этот «памятник» появился относительно недавно, что наталкивает на мысль о существовании на Луне внеземных цивилизаций.

Странное видео Уилсона вызвало множество комментариев, бросающих вызов НАСА и обвиняющих космическое агентство США в предоставлении лживой инофрмации о Луне.

Скептики в свою очередь выразили мнение, что этот объект является обычной неровностью рельефа природного спутника Земли либо преломлением света и игрой теней.

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