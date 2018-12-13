В стрессовых ситуациях нужно есть сладкое – ученые

Известное правило, что кондитерские изделия только вредят, оказалось неправдой.

Немецкие ученые пришли к выводу, что при стрессе человеку необходимо употреблять сладкие продукты. Если этого не сделать, мозг сам найдет глюкозу в кладовой организма, что приведет к ее дефициту в процессе обмена веществ. Это связано с тем, что в тревожных ситуациях органу требуется увеличивать энергетические затраты почти на 12%. Соответственно, их нужно компенсировать. Данная информация опубликована в научном отчете специалистов из Университета Любека.

Доклад немецких ученых будет особенно полезен для людей, следящих за лишним весом. В стрессовой ситуации, специальное ядро аркуатус останавливает переработку глюкозы в любых участках организма, кроме головного мозга. Из-за этого человек съедает больше пищи, содержащей углеводы. Если мозгу не будет хватать глюкозы, он начнет получать ее из жировых и мышечных клеток. При увеличении вырабатывания гормона стресса, у человека растет риск инсульта или депрессии. Чтобы успокоить свой главный орган, ученые рекомендуют употреблять быстрые углеводы при стрессах или при большой умственной работе.