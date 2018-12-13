В стрессовых ситуациях нужно есть сладкое – ученые

Сегодня, 13:43 \\ Наука / От редакции

Известное правило, что кондитерские изделия только вредят, оказалось неправдой.

 Немецкие ученые пришли к выводу, что при стрессе человеку необходимо употреблять сладкие продукты. Если этого не сделать, мозг сам найдет глюкозу в кладовой организма, что приведет к ее дефициту в процессе обмена веществ. Это связано с тем, что в тревожных ситуациях органу требуется увеличивать энергетические затраты почти на 12%. Соответственно, их нужно компенсировать. Данная информация опубликована в научном отчете специалистов из Университета Любека.

Доклад немецких ученых будет особенно полезен для людей, следящих за лишним весом. В стрессовой ситуации, специальное ядро аркуатус останавливает переработку глюкозы в любых участках организма, кроме головного мозга. Из-за этого человек съедает больше пищи, содержащей углеводы. Если мозгу не будет хватать глюкозы, он начнет получать ее из жировых и мышечных клеток. При увеличении вырабатывания гормона стресса, у человека растет риск инсульта или депрессии. Чтобы успокоить свой главный орган, ученые рекомендуют употреблять быстрые углеводы при стрессах или при большой умственной работе.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Диетолог рассказала, как отметить Масленицу без вреда для здоровья

 Советы москвичам дала главный специалист по питанию столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Ее слова приводят корреспонденты местных информационных изданий.

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

«Это искусство»: уфолог нашел на Марсе древнюю статую Сфинкса

 По словам Скотта Уоринга, статуя, расположенная на Красной планете, отличается от...

Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

 Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в...

IKEA выпустит занавески, которые способны очищать воздух

Разработка мебельного гиганта призвана сохранять здоровую атмосферу в доме путем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ