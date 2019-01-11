Ученые рассказали, чем интернет опасен для здоровья

Сегодня, 10:33 \\ Наука

Специалисты выяснили и смогли доказать, чем интернет опасен для здоровья человека. Постоянное использование телефона вызывают привыкание и наносят вред мозгу.

 

Сейчас интернетом пользуется огромное количество человек, он, несомненно, бывает полезным, но, если использовать его в меру, а не сутками сидеть перед экраном.

Во время работы большинство сотрудников часто чувствую усталость, а в конце рабочего дня почти тяжело сосредоточиться на оставшейся работе. Данные причины уже дают знать о постоянном стрессе, который может привести к более серьезным заболеваниям. Например, к заболеваниям сердца, желудка, нервной системы, могут появиться сильные головные боли.

Причинами стресса и усталости являются вовсе не напряженная и тяжелая работа, а регулярное использование интернета и зависимость от него, которая присутствует у большинства людей.

В интернете мы натыкаемся не только на полезную нам информацию и милые картинки, но и на агрессию, негатив и так мы можем получить стресс.

Однако существуют способы избежать усталость и постоянного стресса.

Свое свободное время нужно проводить с пользой, можно проводить его на свежем воздухе, путешествовать, заниматься домашними делами, но никак не сидеть в социальных сетях и зарабатывать себе многочисленные болезни.

Стресс в каком-то смысле полезен любому из нас для инициации защитных механизмов нервной системы, он усиливает работоспособность и активность мозга. Но регулярное нахождение в этом состоянии может дать обратный результат.

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