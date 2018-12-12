Виной всему пыль: ученые нашли причину бесплодия женской половины населения Земли

Учёные из Университета Вашингтона заявили, что всеми знакомая домашняя пыль является причиной бесплодия. Частые влажные уборки могут спасти прекрасную половину жителей планеты от страшных заболеваний.

Учёные, из США проведя исследования, выяснили, что обычная пыль несёт большой вред для людей. Они взяли пробы из пыли, которая имеется в каждом доме. Эксперты нашли в ней 40 вредных веществ, действие которых может спровоцировать множество тяжёлых заболеваний. И, что ещё страшнее, для развития необратимых последствий. Вредные вещества, которые уже получили своё название «фталаты». Они в большом количестве провоцируют сбои в эндокринной системе женского организма.

В феврале 2019 года эксперты высказали своё мнение, приведя доказательства вреда, на первый взгляд самой обычной пыли. Также специалисты рассказали, что большое скопление пыли приводит не только к сбоям в женском организме, но к ослаблению иммунитета, и даже снижению IQ. Следовательно, чтобы развитие плода в организме женщины прошло успешно, делайте чаще влажную уборку для того, чтобы наше будущее поколение рождалось здоровыми.



