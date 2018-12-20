Ученые назвали 5 животных со способностью исцеления людей

Сегодня, 10:27 \\ Наука

Эти животные могут оказать не только моральную, но и физическую помощь, способствующую излечению болезней.

Среди животных-лекарей ученые выделили пять представителей фауны: кошки, собаки, лошади, змеи и пчелы. Причем каждый представитель животного мира имеет способности к излечению определенной болезни.

По словам экспертов, общение человека с лошадью способствует излечению от наркотической и алкогольной зависимостей, а также помогает преодолеть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Общение с собаками врачи рекомендуют людям, которые страдают от депрессии и болезней сердечно-сосудистой системы. Псы имеют способность определять наличие опухолей у хозяина. Также собаки способны облегчит реабилитацию после болезней.

Кошки обладают способностью к выявлению воспалений и помогают преодолеть депрессию и невроз.

Целебными свойствами обладают продукты, которые производят пчелы: прополис, маточное молочко, мед. Эти вещества широко используются для производства косметических и медицинских средств.

«Полезными» считаются пресмыкающиеся, которые являются частью герба медицины – змеи. На основе их яда создаются кремы и гели для лечения сосудов и суставов.

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