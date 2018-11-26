Камень с инопланетными символами: мужчина на острове Окинава обнаружил необычный предмет

Находкой турист поспешил поделиться в сети. Он рассказал, что путешествовал, решив провести свой отпуск на острове Окинава в Японии. Во время отдыха мужчина заметил, что необычный камень очень отличается от других.

Фотографию своей находки мужчина выложил в сеть на популярной платформе Reddit. Путешественник объяснил, что прогуливался по пляжу, когда странный предмет привлек его внимание. Он подошел поближе и подобрал его, чтобы лучше рассмотреть. На камне были какие-то замысловатые знаки разной формы. Среди них были и геометрические фигуры.

Изучив находку, он сделал вывод, что рисунки не нанесены на камень, а являются его частью. Турист подумал, что то может быть какой-то горной породой. Однако он заявил, что человечество никак не могло создать такое. Пользователи сети очень заинтересовались находкой. Многие решили попытаться выдвинуть предположение, как на камне мог появиться такой узор. Самым популярным оказалась точка зрения, в соответствии с которой в интернете окрестили рисунок «инопланетными символами».

Также некоторые решили, что подобный узор мог сформироваться самостоятельно. Для многих эта версия кажется невероятной, однако, пользователи напомнили, что в мире происходит сотни миллиардов разных событий, которые могут привести к необычному и уникальному результату, который никогда больше не будет повторен. По их мнению, необычный камень, возможно, тоже следует отнести к таковым.