Причины гибели города индейцев определены по фекалиям жителей

Следы древних фекалий в озерных отложениях позволили исследователям проследить расцвет и упадок Кахокии – крупного поселения доколумбовой Америки, существовавшего в течение нескольких столетий на территории нынешнего штата Иллинойс.

Кахокия относится к миссисипской археологической культуре. Поселение располагалось на берегу реки Миссисипи, на противоположной стороне от современного города Сент-Луис.

Кахокию можно смело назвать городом - по разным оценкам ее население в период расцвета составляло от шести до сорока тысяч человек. Со второй половины XII века город начал клониться к упадку и на рубеже XV века окончательно был оставлен жителями. Причинами этого исследователи называют обычно экологические факторы: недостаток пищи из-за чрезмерной охоты, исчезновение лесов, наводнения. Существуют также гипотезы, что город исчез из-за вторжения чужеземных народов или в результате внутреннего политического кризиса.

В прошлом году экспедиция Калифорнийского университета в Лонг-Бич, Северо-восточного университета и Университета Висконсина исследовала донные отложения в небольшом озере Хорсшу, расположенном возле одного из курганов Кахокии. Анализ озерных отложений, долгие годы накапливавшихся слой за слоем, распространенный метод исследований климата прошлых эпох. Но на этот раз ученые сумели получить из них еще один вид информации. Они научились определять концентрацию в слое отложений фекальных станолов – веществ, входящих в состав человеческих фекалий.

Когда Кахокия была населена, отходы местных жителей частично попадали в озеро и в конце концов оседали на дне. По концентрации фекальных станолов в отдельных слоях можно определить, как менялась с течением времени численность населения. Исследователи обнаружили, что рост и снижение количества жителей по данным проведенного анализа соответствуют оценкам, полученным с помощью археологических методов.

Помимо анализа станолов ученые измеряли соотношение изотопов кислорода в донных кернах. Отношение тяжелой формы кислорода к легкой может показывать изменения процессов испарения и выпадения осадков.

Профессор палеоклиматологии и палеолимнологии Калифорнийского университета Лора Стивенс объясняет, что по мере испарения воды более легкая форма кислорода утрачивается быстрее, и в отложениях возрастает концентрация более тяжелого изотопа. Озерные керны показали, что синхронно с началом упадка поселения во второй половине XII века сократилось количество осадков летом, и это наверняка повлияло на урожаи кукурузы, собираемые местными жителями.

Профессор антропологии Университета Висконсина Сиссель Шрудер отмечает, что в этот период в Кахокии изменились количество жилищ, плотность застройки и характер ремесленного производства.