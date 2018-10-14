NASA расскажет миру подробности своей деятельности в сериале «Nasa Sciense Live»

Сегодня, 17:26 \\ Наука

NASA опубликовало трейлер сериала, призванного показать далеким от космической науки людям работу космического ведомства изнутри. Премьера проекта «NASA Science Live» назначена на 27 февраля.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное как NASA, презентовало трейлер сериала «NASA Science Live», в котором покажет, как происходит процесс изучения Космоса, как познаются тайны Солнечной системы и как исследуется пространство, находящееся за ее пределами. Сериал будет показан в формате шоу, где будет предусмотрена беседа экспертов NASA в прямом эфире со зрителями, которые смогут задавать все интересующие их вопросы при помощи комментариев в Facebook, YouTube и других социальных сетях, поставив хэштега #askNASA.

Премьера первого эпизода сериала «NASA Science Live» запланирована на 27 февраля. В ходе выпуска, получившего название «На Луну и за ее пределы» («To the Moon, and Beyond») зрители узнают, как данные о поверхности спутника Земли, полученные экспедициями в прошлом, применяются в новых миссиях по исследованию Луны и как они влияют на формирования будущих полетов.

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Автор - Анна Андреева
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