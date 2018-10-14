NASA расскажет миру подробности своей деятельности в сериале «Nasa Sciense Live»

NASA опубликовало трейлер сериала, призванного показать далеким от космической науки людям работу космического ведомства изнутри. Премьера проекта «NASA Science Live» назначена на 27 февраля.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное как NASA, презентовало трейлер сериала «NASA Science Live», в котором покажет, как происходит процесс изучения Космоса, как познаются тайны Солнечной системы и как исследуется пространство, находящееся за ее пределами. Сериал будет показан в формате шоу, где будет предусмотрена беседа экспертов NASA в прямом эфире со зрителями, которые смогут задавать все интересующие их вопросы при помощи комментариев в Facebook, YouTube и других социальных сетях, поставив хэштега #askNASA.

Премьера первого эпизода сериала «NASA Science Live» запланирована на 27 февраля. В ходе выпуска, получившего название «На Луну и за ее пределы» («To the Moon, and Beyond») зрители узнают, как данные о поверхности спутника Земли, полученные экспедициями в прошлом, применяются в новых миссиях по исследованию Луны и как они влияют на формирования будущих полетов.