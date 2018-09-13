Ученые: пресноводные черепахи отжимаются, чтобы выжить в период спячки

Биологи из США Майкл Пламмер и Калеб О’Нил из Университета Хардинга интересуясь подводными черепахами решили разобраться, как гладким триониксам удается долгое время находиться в спячке, при этом не задыхаться.

Для эксперимента они построили аквариум, запустив туда 12 гладких триониксов. Известно, что рептилии ведут водный образ жизни, а выходят из воды исключительно чтобы отложить яйца. Они плохо переносят длительное отсутствие кислорода, поэтому, для ученых это событие было загадкой. Биологи выяснили, что черепахи ни разу за все время спячки не поднимались на поверхность воды за жизненно важным для них воздухом. В результате проведенного эксперимента им удалось выяснить, что триониксы, упираясь на передние лапы, поднимают и опускают корпус, выполняя движения, схожие с отжиманиями. Таким способом черепахи добывают кислород из воды, для своей жизнедеятельности во время длительной спячки.

В январе 2019 года, ученым удалось доказать удивительные особенности спячки рептилий. Наблюдения проводились в период всей спячки, ограничиваясь 20 минутами в день. Эксперимент проводился в США, штат Арканзас. Интерес к рептилиям и наблюдение в течении 5 месяцев позволили ученым разобраться в таком необычном явлении.



