Регулярная нехватка кислорода может снизить последствия ишемической болезни сердца

Ученым из Томского национального исследовательского центра удалось выяснить, как опиоидные рецепторы могут защитить сердце от ишемии. Ради этого эксперимента ученые создавали условия, подобные инфаркту миокарда.

Дыхание является физиологическим процессом, практически не заметным для самого человека. Однако при затрудненном дыхании моментально становится заметным.

При поражении миокарда снабжение сердца кровью происходит в минимальных количествах Из-за этого происходит кислородное голодание и клетки сердечной мышцы начинают медленно отмирать. Гибель клеток приводит к некрозу в сердечной мышце, что является опасным состоянием и одной из часто встречающихся факторов инфаркта. Причиной более чем 15% смертей ежегодно выступает ничто иное как некроз.

Также способствует стенокардии. Исследования показали, что при регулярном недостатке кислорода, например который происходит при тяжелых физических упражнениях снижаются результаты ишемии.