Ученые в России выяснили, как можно предотвратить разрушение метро

Специалисты узнали, что именно способствует разрушению тоннелей. Кроме того, теперь можно будет разработать ряд мер, направленных на укрепление подземных сооружений, что сделает гораздо ниже расходы по эксплуатации.

Оказалось, основная проблема состоит в дефектах, которые образуются на несущих конструкциях. Поэтому для того чтобы можно было предотвратить обрушение метро, следует сделать облицовку тоннелей более прочной и долговечной. По словам профессора кафедры "Безопасность и экология горного производства" НИТУ "МИСиС" Елены Куликовой, был раскрыт механизм образования дефектов. То значительно упростит задачу по разработке комплекса мер, направленного на их ликвидацию и профилактику появления.

Самое неблагоприятное влияние на тоннели оказывает вода. Оказалось, что места фильтрации воды находятся на боковых частях тоннелей. Проблема в том, что их расположение очень близко к стыку изоляции и шву бетонирования. Вода приводит к изнашиванию некоторых частей тоннелей, к химическим коррозиям, а также к выщелачиванию извести. В конечном итоге эти процессы в совокупности становятся факторами разрушения. Вода начинает стекать по стенам, приводя их в аварийное состояние.

Ученые из России отметили, что проблема, хоть и непростая, но вполне решаемая. Необходимо уделить особое внимание выбору материалов для строительства, а также сделать водонепроницаемыми места стыков. Кроме того, стоит позаботиться о гидроизоляции. Тогда, как выяснили специалисты, разрушения тоннелей метро действительно удастся избежать.