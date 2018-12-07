«Голубая медуза»: жителям Владивостока стоит быть аккуратнее, эксперты рассказали об опасности купания жителей Владивостока на пляжах

Эксперты рассказали об опасности купания жителей Владивостока на пляжах Приморского края. «Голубая медуза»: очередная опасность для людей.

Специалисты научных центров Приморского каря на протяжении несколько прошлых лет изучали особенности медуз, их размножение, и дальнейшее прибытие в воды Японского моря. По исследованиям каждого года они сделали вывод, что в 2019 году, медуз станет больше, так как за последние несколько лет их количество с каждым годом увеличивается. Израильские ученые изобрели крем, который защищает от укусов медуз. Возможно и Российские ученые совершат изобретение такого типа, и жителям края не придется беспокоиться за свою жизнь. С конца лета 2018 года ученые исследовали этих невиданных обитателей. Взяв на экспертизу одну из таких медуз, они предположили приход медуз к водам Приморского края.

Чаще всего, отмечалось большое количество медуз возле Океанской, Санаторной, Седанки. В очередной раз необходимо предупредить жителей Владивостока о том, чтобы они были аккуратнее при купании на перечисленных выше пляжах.



