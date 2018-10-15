Ученые выяснили, как дневной сон влияет на подростков

Сегодня, 07:59 \\ Наука

Эксперты из Медицинской школы Университета Дьюка и Сингапурского национального университета провели исследование, в ходе которого хотели проверить действие дневного света на когнитивные способности подростка при избытке учебных нагрузок и недостатке сна.

 

Подростки очень рано встают в школу, плюс то, что они поздно отходят ко сну дает смещение циркадного ритма приводит к хроническому недосыпанию. Это не проходит бесследно, потому как при этом происходит ухудшение концентрации внимания, памяти и ослабление способности к рассуждениям.

Исследования проходили в изучении сна по частоте и продолжительности. У испытуемых, которое спали по 5-7 раз в неделю повысилась внимательность, невербальное мышление и пространственная память.

В идеале дневной сон должен составлять от 30 до 60 минут для благотворного влияния без нарушения циркадного ритма.

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