«Малыш убийца»: ученые NASA предупреждают о приближении опасной планеты Меркурий к Земле

Сегодня, 07:09 \\ Наука

Ученые NASA заявили, что когда планета Меркурий приблизится к Земле в 2019 году, она может уничтожить все человечество.

 

Эксперты из национального космического ведомства США доказывают, что к Земле приближается на вид маленькая, но очень опасная планета - Меркурий. Крайний раз «Малыш-убийца» приближался к Земле 09.05.2016 года. Как сообщают ученые, следующий раз приближения планеты будет 11.11.2019 года. По фактам специалистов, в этом году «Малыш» будет еще ближе к Земле, что может привести к гибели всего человечества. Специалисты уже много лет выясняют возникновения различных планет, для того, чтобы не только узнать больше, но и предупредить жителей планеты об опасности.

От наличия инновационных технологий и современных лабораторий ученые могут довольно точно сделать все экспертизы. Все исследования проходят в США под контролем лучших профессионалов.

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