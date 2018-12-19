Ретвиты постов с информацией о прививках делают реже из официальных источников

Посредством эксперимента ученые сумели доказать, что пользователи сети больше доверяют знаменитостям даже в таких важных вопросах, как вакцинация. Однако это показало, какие рычаги можно использовать для распространения верной информации.

Не секрет, что часто через социальные сети определенные лица пытаются привлечь внимание других пользователей к какой-то определенной проблеме. Наглядно это видно из того, как проходил челлендж с хэштегом #IceBucketChallenge. Посредством него волонтеры хотели повысить осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе, а также собрать денежную сумму для поддержки больных. В результате им удалось не только привлечь внимание к проблеме, но собрать более 30 миллионов долларов для благотворительного фонда.

Ученые из США и Индонезии решили проверить, что работает лучше в социальных сетях: материалы с официальных источников или посты от имени пользователей Twitter, имеющих большую аудиторию. В качестве примера они взяли информацию о прививках и с разрешения пользователей публиковали их на их аккаунтах от их же имени.

Эксперимент был проведен при поддержке спецпосланника Индонезии в ООН по Целям развития тысячелетия. Все посты сопровождались хэштегом #ayoImunisasi («Давайте ставить прививки»). В них говорилось о распространенных мифах в отношении вакцинации. По итогу кампания принесла хорошие плоды: осведомленность пользователей сети по данной проблеме значительно выросла.

Тем не менее, специалисты заметили явную закономерность - ретвиты постов делали реже, если в них была прямая ссылка из официальных источников. В то же время, чтение приносило хороший эффект, если пользователь видел пост 2-3 раза в сутки. В случае, если это происходило чаще, дополнительный эффект снижался.