На Камчатке разработан новый метод предупреждения о землетрясениях

Новый метод также можно применять для оповещения об извержении вулкана.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров представил новый метод, при помощи которого можно предотвратить возникновение больших человеческих жертв во время стихийных бедствий, связанных с сейсмической активностью.

По словам разработчиков, принцип метода состоит в оперативной фиксации уже начавшегося сейсмического события. Эту функцию будут выполнять сейсмостанции тревоги, расположенные максимально близко к эпицентру стихии.

При возникновении высокого уровня опасности эти станции будут отправлять оповещения в различные службы и непосредственно населению. Тревожные сигналы поступят примерно за 20-150 секунд до приближения разрушительной волны.

По утверждению Алексея Озерова, данного промежутка времени будет вполне достаточно для экстренной остановки опасного производства и эвакуации персонала из помещений. Также люди успеют покинуть здания, чтобы не попасть под завалы в случае обрушения конструкций. Аналогичные уведомления поступят в случае извержения вулканов, которые расположены вблизи от населенных пунктов.