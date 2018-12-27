Не хуже химоружия: Тосты оказались токсичнее выхлопных газов

Ученые выяснили, что при поджарке хлеба в тостере выделяется большое количество вредных веществ.

Поджаренный до золотистой корочки хлеб стал любимым лакомством многих людей. Западные ученые решили выяснить насколько опасны тосты и процесс их приготовления. В результате были получены шокирующие данные.

Для проведения эксперимента ученые оборудовали жилой дом датчиками, которые контролируют качество воздуха в помещении. Результаты показали, что приготовление хлеба и сам готовый продукт токсичнее уличной загазованности.

Всему виной этанол, который выделяется при термообработке хлеба. Это вещество является побочным продуктом дрожжей, которые применяются для выпечки мучного изделия. Хлеб, поджаренный до золотистой корочки выделяет 300-400 микрограмм на кубический метр, а подгорелый - 3-4 тысячи микрограмм. Этот показатель в 15 раз выше установленной нормы концентрации данного вещества.

Эксперты считают, что такой продукт несет опасность, которая сравнима с воздействием химического оружия.

В свою очередь российские ученые сообщили, что приготовление пищи на некачественном растительном масле также несет угрозу. В результате пища наделяется трансжирами, которые приводят к накапливанию в организме вредного холестерина.