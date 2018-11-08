IKEA выпустит занавески, которые способны очищать воздух

Разработка мебельного гиганта призвана сохранять здоровую атмосферу в доме путем разрушения структуры пыли и убивая неприятные запахи.

IKEA собирается запустить производство занавесок, ткань для которых выполнена из минеральных компонентов. Этот материал расщепляет обычные загрязнители виде пыли иди неприятных запахов. Чудо-занавеске присвоили название Gunrid.

Поверхность занавеса обработана фотокаталитическим минералом, который разрушает структуру загрязнителей в момент проникновения света сквозь него, позволяя пользователям очищать воздух в своих собственных домах.

Технология работает аналогично фотосинтезу - естественному процессу, который растения и некоторые другие организмы используют для превращения углекислого газа и воды в пищу с использованием света.

Разработчиком Gunrid стал представитель IKEA Маурисио Аффонсо. По его словам, текстиль является неотъемлемым атрибутом любого жилища. Создатель проекта рассказал, что создавая занавеску, он создал доступное и экономящее место решение для очистки воздуха, которое также делает дом более красивым.

Gunrid поступит в продажу в следующем году. Ее главная задача - уменьшение проблемы загрязнения воздуха, которая становится все более актуальной с увеличением количества жителей городской местности, где экологическая обстановка зачастую оставляет желать лучшего.