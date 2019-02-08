Ученые готовятся встретить эпидемию, которая уничтожит несколько миллионов человек

На данный момент специалисты пытаются высчитать примерное время появления болезни Х.

Мировая ученая общественность обеспокоена вопросом о не идентифицированном заболевании, которое станет очередной смертельной проблемой для населения планеты. Ученые утверждают, что сейчас ничего не известно о будущей эпидемии, однако, исходя из исторического опыта, новые вирусы появляются постоянно, мутируя из известных штаммов. По мнению биологов и представителей медицинских наук, сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы спрогнозировать будущую угрозу и попытаться приготовить вакцину. Об этом сообщается на страницах газеты The Sun.

Главным опасением ученые считают вспышку какого-нибудь нового сильного штамма гриппа. В таком случае прогнозируется сокращение мирового населения на 5%, что составит несколько миллионов человек. Так случилось в начале 20 века, когда испанский грипп уничтожил множество, преимущественно молодых, людей. Тот вирус действовал таким образом, что чем сильнее был иммунитет человека, тем сильнее болезнь уничтожала организм. Специалисты опасаются вирусов, которые легко переходят от животных к человеку. Положительным моментом считается тот факт, что современная наука значительно превышает возможности столетней давности, поэтому есть надежда, что эффективное средство будет придумано раньше, чем появится болезнь Х.