«Это искусство»: уфолог нашел на Марсе древнюю статую Сфинкса

По словам Скотта Уоринга, статуя, расположенная на Красной планете, отличается от статуй, которые находятся на Земле. Уфолог предполагает, что Сфинкс имеет внушительные размеры – 30-35 метров в ширину и 8-9 метров в высоту.

Уфолог Скотт Уоринг нашел на Марсе древнюю статую Сфинкса. Эксперт по поиску инопланетян рассматривал снимки Красной Планеты и заметил нечто, похожее на объект, сотворенный пришельцами. Уфолог заметил, что статуя Сфинкса отличается от статуй, которые сотворил человек на Земле. По словам Уоринга, многие люди отрицают реальность существования инопланетян, так как они не могут согласиться с тем, что во Вселенной есть другие культуры.

На снимках, утверждает уфолог, показан древний памятник, который никогда не был известен человечеству. Уоринг считает, что Сфинкс должен заставить людей задуматься, готовы ли они к знакомству с инопланетной цивилизацией. «Это искусство», - написал он в своем блоге.

По словам уфолога, древняя статуя Сфинкса имеет внушительные размеры. На снимках, утверждает он, можно отчетливо рассмотреть глаз, большой длинный нос, открытый рот, массивный подбородок и щеки. Дизайн Сфинкса, считает Скотт Уоринг, довольно примитивен. Уфолог считает, что статуя выдержала испытание временем и сохранилась после сотен лет, а это не может не удивлять. Скептики не оценили теорию Уоринга о существовании пришельцев и заявили, что уфолог снова спутал статую с обычным камнем, которых на Марсе очень много.