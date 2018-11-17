В России создали будильник, который способен контролировать сон

Сегодня, 09:33 \\ Наука

Новое устройство будет воздействовать на владельца при помощи низкочастотных импульсов.

Ученые Национальной технологической инициативы (НТИ) создали устройство, которое будет осуществлять контроль сна пользователей. В основу его работу положены низкочастотные электромагнитные импульсы, которые помогут не только во время проснуться, но и будут способствовать быстрому погружению в сон.

По словам создателей, устройство будет работать в диапазоне частот от 1 до 40 Гц. Специалисты разъяснили принцип действия гаджета с научной точки зрения: частоты, уровень колебания которых находится в диапазоне от 1 до 20 Гц, оказывают тормозящий эффект на центральную нервную систему, что приводит к сонливости, а частоты, диапазон которых выше, вызывают обратный эффект и приводят к пробуждению.

Контроль над работой нового будильник будет осуществляться дистанционно при помощи мобильного приложения. В нем можно будет установить время, желаемое для засыпания и пробуждения.

Первая партия гаджетов поступит в продажу в марте текущего года. Массовое производство начнется с мая 2019 года.

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