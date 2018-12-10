Медузы приморья подвержены риску вымирания из-за вакцины от рака

Жители Приморья не подозревают о том, что лекарство от рака у них буквально под ногами.

Для приморцев обилие медуз в заливах острова Русский и других прибрежных районах является обыденностью. Отдыхающие охотно снимают их на видео, и даже плавают между беспозвоночными, делясь снимками и роликами в соцсетях. Однако, никто не мог предположить, что привычные морские обитатели обладают целебными свойствами от злокачественных опухолей.

В Russian Journal of marine Biology ученые опубликовали исследование, в котором говорится о найденных в медузах микроэлементах, которые обладают противоопухолевыми свойствами, также иммуностимулирующими веществами, которые предотвращают развитие рака. Помимо всего, ученые обнаружили в беспозвоночных антиоксидантные свойства, которые могут стать заменой классическим обезболивающим. В ходе исследования были проведены опыты с девятью видами медуз.

Как известно из истории, ряд видов животных и различных насекомых регулярно подвергаются вымиранию из-за влияния человека: будь то изменение климата из-за загрязнений воздуха, последствием которых становятся миграции животных, сокращение популяций или же банальные убийства. Ситуация с медузами не исключение. В поисках лекарств для людей, приходится жертвовать вымиранием целых видов животных.

На этом ученые не планируют останавливаться, исследования будут продолжаться, соответственно рискуя спровоцировать миграцию или вымирания медуз в Японском море.