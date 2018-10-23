Ученые выявили у приматов способность к ведению бизнеса

Данная способность оказалась присуща орангутанам.

Австрийские ученые и Венского университета провели исследования, в ходе которых они выявили у орангутанов вида Pongo abelii зачатки азов бизнеса. Выяснилось, что эти животные готовить пожертвовать меньшим, чтобы достичь большего результата. При этом обезьяны принимают во внимание внешние факторы и способны применять методы вычисления.

Эксперимент был проведен при участии шести орангутанов. Приматам предлагали угощение в виде ломтиков бананов и яблок. При этом яблоки были доступны животным без затраты усилий, а бананы необходимо было добыть при помощи специальных инструментов. Второй вид фруктов поместили в ящик, который необходимо было открыть ключом. Необходимую отмычку нужно было выбрать из массы предложенных.

Почти все приматы выбрали вариант, который подразумевал преодоление трудностей ради получения большей добычи.

Эти исследования в очередной раз подтвердили наличие у орангутанов развитого интеллекта, который помогает им улучшить качество своей жизни.